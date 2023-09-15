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Дана Уайт больше не является президентом UFC

Глава организации юридически больше не стоит у руля компании.
Сегодня, 17:22
Дана Уайт / Getty Images
Дана Уайт / Getty Images

Инвестиционная группа Endeavor, владеющая UFC и WWE, объединила акции в компанию TKO.

Дана Уайт, до этого момента занимавший должность президента UFC, назначен генеральным директором промоушена.

"Я в восторге от нашего будущего и того, что мы собираемся сделать. После слияния мы стали намного сильнее, чем были еще вчера. Я по-прежнему определю все, что происходит в UFC, в этом смысле ничего не меняется. Мы продолжим надирать задницы, как делаем это каждый год".

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"Для бойцов, представителей СМИ и всех причастных, это все выходит на новый уровень. Все становится значительнее и мощнее. Если мы говорим о тех вещах, которые я планирую сделать до того, как мое время истечет, то сегодня все это осуществить стало намного проще", - сказал Уайт для пресс-службы промоушена.

Таким образом Дана юридически больше не является главой UFC. 54-летний американец был президентом компании с момента ее продажи в 2001 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дана Уайт

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