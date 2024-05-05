Потеря потерпел сокрушительное поражение на UFC 301
Украинец "отлетел" в первом раунде.
В ночь на воскресенье, 5 мая, состоялся бой между Игорем Потерей и Мишелем Перейрой.
Украинец потерпел разгромное поражение, сдавшись после болевого приема еще в первом раунде.
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При этом, с момента начала боя прошло менее одной минуты.
Напомним, профессиональный рекорд Потери в ММА составляет 21 победу и 5 поражений.
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