Потеря потерпел сокрушительное поражение на UFC 301

В ночь на воскресенье, 5 мая, состоялся бой между Игорем Потерей и Мишелем Перейрой.

Украинец потерпел разгромное поражение, сдавшись после болевого приема еще в первом раунде.

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При этом, с момента начала боя прошло менее одной минуты.

Напомним, профессиональный рекорд Потери в ММА составляет 21 победу и 5 поражений.

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