Упрекнул в трусости: Блахович заявил, что Джонс избегает боя с ним

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович заявил о том, что Джон Джонс избегает его.

"Я набрал вес – мне не составит труда подняться в следующий дивизион. Хочу, чтобы Джонс подрался с Томом Аспиналлом, Алексом Перейрой и мной. Он сбежал в тяжелый вес, потому что тогда я был в расцвете сил".

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"Он понимал, что проиграет мне. Считаю, что это было его лучшее решение. Он обещал встретиться со мной – надеюсь, когда-нибудь это произойдет. Если не в зале, то на заднем дворе", – сказал поляк в интервью Fanatics View.

Напомним, 41-летний поляк имеет на своем счету 29 побед, 10 поражений и 1 ничью.

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