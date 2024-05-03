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Джон Джонс назвал условие, при котором он освободит чемпионский пояс

Американец готов к завершению карьеры.
Вчера, 22:50
Джон Джонс / Getty Images
Джон Джонс / Getty Images

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс высказался на тему отказа от своего титула.

"Освободить пояс? Может быть, после того, как я выиграю следующий бой. Сейчас я не могу кому-то позволить забрать мой рекорд", − написал "Боунс" в соцсетях.

Напомним, американец получил травму руки накануне боя с Миочичем, ввиду чего поединок перенесли на неизвестный срок.

Ранее президент UFC рассказал, кого считает лучшим бойцом в истории.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс

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