Джон Джонс назвал условие, при котором он освободит чемпионский пояс

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс высказался на тему отказа от своего титула.

"Освободить пояс? Может быть, после того, как я выиграю следующий бой. Сейчас я не могу кому-то позволить забрать мой рекорд", − написал "Боунс" в соцсетях.

