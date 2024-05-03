Джон Джонс назвал условие, при котором он освободит чемпионский пояс

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс высказался на тему отказа от своего титула.

"Освободить пояс? Может быть, после того, как я выиграю следующий бой. Сейчас я не могу кому-то позволить забрать мой рекорд", − написал "Боунс" в соцсетях.

Maybe after I win this next one. Can’t have anyone trying to catch up to my record now. 🤓 — BONY (@JonnyBones) May 2, 2024

Напомним, американец получил травму руки накануне боя с Миочичем, ввиду чего поединок перенесли на неизвестный срок.

Ранее президент UFC рассказал, кого считает лучшим бойцом в истории.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!