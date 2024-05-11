Джонс объяснил решение подраться с Миочичем, а не с Аспиналлом

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс рассказал, почему отказался от боя с Томом Аспиналлом.

"Я говорил о планах уйти на пенсию еще до того, как появился временный чемпион. Если бы Павлович стал чемпионом, для меня бы ничего не поменялось".

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"Мне нравится, как британцы сами убедили себя, что я боюсь их временного чемпиона. Теперь мне открыта новая фан-база, они знают, кто настоящий чемпион", − написал в соцсетях американец.

Напомним, в следующем поединке Джонс подерется со Стипе Миочичем. Точная дата боя неизвестна.

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