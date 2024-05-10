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Миочич рассказал, когда состоится его бой с Джонсом

Легендарный поединок пройдет уже этой осенью.
Сегодня, 15:47
Стипе Миочич / Getty Images
Стипе Миочич / Getty Images

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич высказался о предстоящем поединке с Джоном Джонсом.

"Мне плевать на титул. Я просто хочу подраться с Джоном Джонсом. Это может быть просто бой между нами".

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"Когда бой? Были разговоры об июле, но теперь это невозможно. Думаю, что, может быть, в ноябре в Нью-Йорке", − сказал Миочич в интервью JAXXON PODCAST.

Напомним, ранее поединок должен был пройти на UFC 295, но из-за травмы Джонса бой перенесли.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джон Джонс Стипе Миочич

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