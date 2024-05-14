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Украинского бойца UFC отстранили от боев на три месяца

Виной всему запрещенный удар.
Сегодня, 10:25
Игорь Потеря / Getty Images
Игорь Потеря / Getty Images

Боец UFC Игорь Потеря получил дисквалификацию на три месяца.

"Досадно, но UFC отстранил меня от боев на три месяца из-за запрещенного удара. Надеюсь, справедливость восторжествует и результат поединка будет аннулирован", – написал в соцсетях украинец.

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Напомним, на турнире UFC 301 Перейра одержал победу над Потерей в первом раунде с помощью удушающего приема.

Ввиду своей дисквалификации, наш спортсмен не проведет поединок с россиянином Шарабутдином Магамедовым.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC игорь потеря

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