Украинского бойца UFC отстранили от боев на три месяца

Боец UFC Игорь Потеря получил дисквалификацию на три месяца.

"Досадно, но UFC отстранил меня от боев на три месяца из-за запрещенного удара. Надеюсь, справедливость восторжествует и результат поединка будет аннулирован", – написал в соцсетях украинец.

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Напомним, на турнире UFC 301 Перейра одержал победу над Потерей в первом раунде с помощью удушающего приема.

Ввиду своей дисквалификации, наш спортсмен не проведет поединок с россиянином Шарабутдином Магамедовым.

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