Украинского бойца UFC отстранили от боев на три месяца
Виной всему запрещенный удар.
Боец UFC Игорь Потеря получил дисквалификацию на три месяца.
"Досадно, но UFC отстранил меня от боев на три месяца из-за запрещенного удара. Надеюсь, справедливость восторжествует и результат поединка будет аннулирован", – написал в соцсетях украинец.
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Напомним, на турнире UFC 301 Перейра одержал победу над Потерей в первом раунде с помощью удушающего приема.
Ввиду своей дисквалификации, наш спортсмен не проведет поединок с россиянином Шарабутдином Магамедовым.
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