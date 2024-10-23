Понад 160 українських спортсменів відправилися на чемпіонат світу з кікбоксингу

22 жовтня Національна збірна команда України з кікбоксингу “ISKA” відбула до Відня, Австрія.

Вже сьогодні розпочинається Чемпіонат світу з кікбоксингу, який триватиме до 27 жовтня.

У семи розділах в різних вікових групах і вагових категоріях буде розіграно більше 200 комплектів нагород! Наймолодшим нашим кікбоксерам лише 10 років.

Нашому виданню Президент Федерації кікбоксингу України Олега Мандзюк повідомив наступне: "165 спортсменів візьмуть участь у Чемпіонаті Світу. Усі вони з гордістю будуть битися за честь і славу нашої країни, крім того, усі ми продовжуватимемо славетні традиції наших кікбоксерів-побратимів, 9 з яких загинуло під час повномасштабного вторгнення, 11 поранено".

Чекаємо наших гладіаторів з перемогами!!!

ISKA AMA Worlds 2024

Чемпіонат світу з асоціації любителів ISKA 2024 відбудеться у Відні, Австрія, 23-27 жовтня 2024 року в Hallmann Dome.

Понад 1000 спортсменів з 34 країн світу кваліфікувалися та зареєструвалися для змагань.

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