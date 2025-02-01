iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Он хотел чистой нации". Боец UFC назвал Гитлера хорошим человеком

Брайс Митчелл выдал спич, который привел в шок.
Сегодня, 10:50
Брайс Митчелл / Getty Images
Брайс Митчелл / Getty Images

Полулегковес UFC Брайс Митчелл (17-2) заявил, что хотел бы дружить с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

По словам 30-летнего американца, в юные годы Гитлер имел правильные взгляды, что делало его хорошим человеком.

"Я считаю, что Гитлер был хорошим человеком, опираясь на собственные исследования, а не на промывание мозгов в государственном образовании.

До того, как Гитлер подсел на метамфетамин, он был парнем, с которым я бы пошел на рыбалку. Он воевал за свою страну. Он хотел ее очистить, изгнав жадных евреев, которые разрушали его страну и превращали всех в геев. Они развращали детей, они меняли ориентацию женщин и мужчин.

Знаете ли вы, где состоялась первая операция по смене пола? Она произошла в Германии еще до прихода Гитлера к власти. Знаете, какие книги сжигал Гитлер? Знаете, что это были за книги? ЛГБТ-литература. Гитлер сжигал такие книги, потому что не хотел, чтобы кучка извращенцев разрушала его нацию. Они не могут рожать детей".

Митчелл заявил, что метамфетамин испортил Гитлера, что привело к тому, что он начал войну и сошел с ума.

"Когда он подсел на метамфетамин и напал на Россию, я считаю, что именно тогда он окончательно сошел с ума. Я не думаю, что он был лучшим человеком. Когда я говорю, что пошел бы с ним на рыбалку, я не говорю, что он был самым надежным чуваком, или я бы любил его или что-то другое. Но на каком-то этапе жизни Гитлер, как по мне, не был таким уж плохим парнем. Не был. Был ли он идеальным? Нет, но он боролся за свой народ и хотел чистой нации", - приводит слова Митчелла MMA Junkie.

В последнем поединке Митчелл нокаутом в третьем раунде одолел Крона Грейси (5-3) на UFC 310 в декабре 2024 года.

Ранее бывший соперник Кличко назвал боксера, ради которого готов возобновить карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
"Он действительно хороший боксер": Гвоздик сделал прогноз на ближайший бой своего обидчика "Он действительно хороший боксер": Гвоздик сделал прогноз на ближайший бой своего обидчика
Календарь Динамо: "бело-синие" победой закончили выступление в Лиге Европы Календарь Динамо: "бело-синие" победой закончили выступление в Лиге Европы
Меркушина финишировала в топ-20 гонки преследования на чемпионате Европы Меркушина финишировала в топ-20 гонки преследования на чемпионате Европы
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Бокс13:25
Бокс: расписание боев
Бокс13:22
"Он действительно хороший боксер": Гвоздик сделал прогноз на ближайший бой своего обидчика
Украина13:15
Календарь Динамо: "бело-синие" победой закончили выступление в Лиге Европы
Биатлон12:52
Меркушина финишировала в топ-20 гонки преследования на чемпионате Европы
Европа12:36
Милан согласовал трансфер форварда, который заменит Морату
Бокс12:34
Промоутер назвал главную цель Джошуа после срыва боя с Фьюри
Киберспорт12:05
NaVi сыграют с FURIA в первом матче на IEM Katowice 2025: онлайн-трансляция
Европа11:55
Наполи нашел вариант замены Кварацхелии
Украина11:45
Кривцов назвал единственный клуб в Украине, в котором готов играть
ММА11:20
"Мы были вне себя от отвращения": глава UFC разнес Митчелла, который назвал Гитлера хорошим человеком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK