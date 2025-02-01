"Он хотел чистой нации". Боец UFC назвал Гитлера хорошим человеком

Полулегковес UFC Брайс Митчелл (17-2) заявил, что хотел бы дружить с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

По словам 30-летнего американца, в юные годы Гитлер имел правильные взгляды, что делало его хорошим человеком.

"Я считаю, что Гитлер был хорошим человеком, опираясь на собственные исследования, а не на промывание мозгов в государственном образовании.

До того, как Гитлер подсел на метамфетамин, он был парнем, с которым я бы пошел на рыбалку. Он воевал за свою страну. Он хотел ее очистить, изгнав жадных евреев, которые разрушали его страну и превращали всех в геев. Они развращали детей, они меняли ориентацию женщин и мужчин.

Знаете ли вы, где состоялась первая операция по смене пола? Она произошла в Германии еще до прихода Гитлера к власти. Знаете, какие книги сжигал Гитлер? Знаете, что это были за книги? ЛГБТ-литература. Гитлер сжигал такие книги, потому что не хотел, чтобы кучка извращенцев разрушала его нацию. Они не могут рожать детей".

Митчелл заявил, что метамфетамин испортил Гитлера, что привело к тому, что он начал войну и сошел с ума.

"Когда он подсел на метамфетамин и напал на Россию, я считаю, что именно тогда он окончательно сошел с ума. Я не думаю, что он был лучшим человеком. Когда я говорю, что пошел бы с ним на рыбалку, я не говорю, что он был самым надежным чуваком, или я бы любил его или что-то другое. Но на каком-то этапе жизни Гитлер, как по мне, не был таким уж плохим парнем. Не был. Был ли он идеальным? Нет, но он боролся за свой народ и хотел чистой нации", - приводит слова Митчелла MMA Junkie.

В последнем поединке Митчелл нокаутом в третьем раунде одолел Крона Грейси (5-3) на UFC 310 в декабре 2024 года.

Ранее бывший соперник Кличко назвал боксера, ради которого готов возобновить карьеру.

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