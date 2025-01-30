Бывший соперник Кличко назвал боксера, ради которого готов возобновить карьеру

Американский боксер Шеннон Бриггс изъявил желание провести поединок.

53-летний мужчина признался, что готов провести бой против Деонтея Уайлдера.

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"Я слышал, что Уайлдер также намерен вернуться на ринг. Если мы проведем поединок в Алабаме, это будет невероятный бой. Встретимся в марте. Именно на эту дату планирую свое возвращение. Я слышал, что он собирается вернуться весной.

Кто-то решил, что я ушел на пенсию, но это неправда. Со мной просто никто не хотел драться, они все боялись выходить на ринг", - приводит слова Бриггса DAZN.

Свой последний поединок Шеннон провел в 2016 году, когда нокаутировал в первом раунде аргентинца Эмилио Сарате. В 2010 году Бриггс проиграл украинцу Виталию Кличко единогласным решением судей.

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