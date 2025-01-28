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Беллью предсказал, кто бы победил в бою Усик - Льюис

Тони назвал первого гиганта в боксе.
Сегодня, 14:50
Александр Усик и Леннокс Льюис / Matchroom Boxing
Александр Усик и Леннокс Льюис / Matchroom Boxing

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью поделился мнением о гипотетическом поединке между Александром Усиком и Ленноксом Льюисом.

Тони считает, что фаворитом этой боя был бы легендарный британец.

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"Мне трудно отдать Усику предпочтение перед Ленноксом Льюисом. Леннокс был великолепен в техническом плане с великим Эмануэлем Стюардом в углу.

Не то чтобы Льюис просчитал бы Усика, но я думаю, что он просто оказался бы ему не по зубам, потому что Леннокс был первым из эры гигантов, он был первым большим парнем", - приводит слова Беллью Fightlens.

Ранее Каннингем оценил шансы Дюбуа победить Усика в реванше.

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