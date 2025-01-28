Каннингем оценил шансы Дюбуа победить Усика в реванше

Американский тяжеловес Стив Каннинегем поделился мнением по поводу возможного реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

По словам эксперта, в первом бою британец нанес удар ниже пояса украинца.

Читай также: "Я был удивлен": Каннингем раскритиковал Фьюри за тактику в бою с Усиком

"Победит ли Дюбуа Усика? Нет. Дюбуа говорит, что нокаутировал Усика в первом бою, но я думаю, что это был удар ниже пояса. Они называют его ударом по корпусу, но он приземлился в район пояса. Кроме того, Усик довольно быстро поднялся и был готов вступить в бой".

В реванше украинский боскер проведет отличное выступление и не даст шанса Дюбуа.

"Усик победит Дюбуа и в следующий раз. Я сомневаюсь, что возраст скажется на нем и Усик очень трудолюбивый боец. Он постоянно поддерживает форму, двигается и очень мобилен, ловок. Именно поэтому он не получает урон в своих боях. Он стареет только в цифрах", - сказал Каннинегем для Seconds Out.

Ранее Каннингем оценил шансы Владимира Кличко в бою с Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!