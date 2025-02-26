Свитолина обойдет Костюк и вернет себе звание первой ракетки Украины

Марта потеряет несколько позиций в рейтинге.

Уже в следующий понедельник, в обновленном рейтинге WTA, сменится обладательница звания первая ракетка Украины.

Марта Костюк через вылет в первом раунде турнира WTA 500 в Мериде потеряет сразу же 324 очка, а вместе с ними и целых 5 позиций в мировом рейтинге.

При этом не выступающая на этой неделе Элина Свитолина сохранит свои зачетные очки и поднимется на одну строчку, заняв 23-е место в рейтинге, тогда как Костюк станет 24-й.

С нынешним рейтингом WTA можно ознакомиться на нашем сайте.

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