Стаховский оценил шансы Свитолиной стать первой ракетой мира

Легендарный украинский теннисист Сергей Стаховский высказался по поводу Элины Свитолиной.

Спортсмен считает, что украинка может стать первой ракеткой мира в рейтинге WTA.

Читай также: Свитолина с тяжелой победы стартовала на турнире в Индиан-Уэллс

"Напомню, Элина уже была третьей в мире по рейтингу. Она также выигрывала женский Мастерс. Это турнир, где собираются восемь лучших теннисисток мира по итогам года.

Если говорить о потенциале Свитолиной – он уже у нее есть. Мы знаем, что Элина может. И в этом году Свитолина уже дошла до четвертьфинала Australian Open", - сказал Стаховский для sport-express.ua.

На данный момент Свитолина занимает 23-ю строчку в рейтинге, она первая ракетка Украины.

Ранее Алькарас назвал первооткрывателя своего потенциала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!