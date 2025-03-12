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"Отличная теннисистка": олимпийская чемпионка оценила победу над Костюк

Чжэн Циньвэнь поделилась впечатлениями от игры в Индиан-Уэллсе.
Сегодня, 20:40
Чжэн Циньвэнь / Getty Images
Чжэн Циньвэнь / Getty Images

Чжэн Циньвэнь (№9 WTA) прокомментировала победу над Мартой Костюк (№24 WTA) в 1/8 финала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

По словам китаянки, ей было тяжело, ведь представительница Украины отличная теннисистка.

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"Я очень довольна своим теннисом сегодня. Особенно потому, что, по моему мнению, Костюк - отличная теннисистка, играющая чрезвычайно агрессивно. Это был не легкий матч. Думаю, было несколько ключевых моментов, когда я смогла удержать свое преимущество и принять тогда правильные решения.

Насколько тяжело было из-за непогоды и затяжного игрового дня? В таких условиях для меня было важно пытаться бороться за каждое очко, потому что день был очень долгим. 

Я всегда радуюсь, что заканчиваю свои матчи последней. Потому что все мои три матча здесь я играла в такой час, что была последней, кто покидал стадион".

В 2024 году Циньвэнь становилась чемпионкой Олимпийских игр в одиночном разряде.

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Источник: БТУ

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