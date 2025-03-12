"Отличная теннисистка": олимпийская чемпионка оценила победу над Костюк

Чжэн Циньвэнь (№9 WTA) прокомментировала победу над Мартой Костюк (№24 WTA) в 1/8 финала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

По словам китаянки, ей было тяжело, ведь представительница Украины отличная теннисистка.

Читай также: Костюк потерпела поражение в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

"Я очень довольна своим теннисом сегодня. Особенно потому, что, по моему мнению, Костюк - отличная теннисистка, играющая чрезвычайно агрессивно. Это был не легкий матч. Думаю, было несколько ключевых моментов, когда я смогла удержать свое преимущество и принять тогда правильные решения.

Насколько тяжело было из-за непогоды и затяжного игрового дня? В таких условиях для меня было важно пытаться бороться за каждое очко, потому что день был очень долгим.

Я всегда радуюсь, что заканчиваю свои матчи последней. Потому что все мои три матча здесь я играла в такой час, что была последней, кто покидал стадион".

В 2024 году Циньвэнь становилась чемпионкой Олимпийских игр в одиночном разряде.

Ранее Стаховский оценил шансы Свитолиной стать первой ракетой мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!