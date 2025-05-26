iSport.ua
Русский Українська

Костюк отказалась от выступления в парных соревнованиях Ролан Гаррос-2025

Украинка окончательно снялась с турнира после поражения на старте одиночного разряда.
Вчера, 10:33       Автор: Игорь Мищук
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк снялась с парного разряда Ролан Гаррос-2025.

После поражения в стартовом одиночном матче против чешки Сары Бейлек украинка сообщила, что больше не выступит на нынешних соревнованиях в столице Франции.

Читай также: Костюк сенсационно вылетела от обидчицы Стародубцевой на старте Ролан Гаррос

"Пару играть в Париже не планирую. Есть несколько причин, по которым, скорее всего, уже завтра я уеду домой", - приводит слова теннисистки BTU.

Костюк должна была выступать в парном разряде в дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. В первом круге их ожидала встреча с филиппинкой Александрой Эалой и мексиканкой Ренатой Сарасуой.

Тандем украинской и румынской теннисисток в Париже заменит пара британки Эмили Апплтон и испанки Ивонны Кавалье Реймерс.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей украинок на Ролан Гаррос-2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ролан Гаррос Марта Костюк

Статьи по теме

Украинцы на Ролан Гаррос-2025: Стародубцева прошла во второй раунд одиночного разряда и готовится стартовать в парном Украинцы на Ролан Гаррос-2025: Стародубцева прошла во второй раунд одиночного разряда и готовится стартовать в парном
Костюк сенсационно вылетела от обидчицы Стародубцевой на старте Ролан Гаррос Костюк сенсационно вылетела от обидчицы Стародубцевой на старте Ролан Гаррос
Ястремская преодолела первый раунд Ролан Гаррос Ястремская преодолела первый раунд Ролан Гаррос
"Эта часть закончена": Роналду оставил загадочное сообщение в Instagram "Эта часть закончена": Роналду оставил загадочное сообщение в Instagram

Видео

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0: Видео гола и лучших моментов финала Лиги Европы
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0: Видео гола и лучших моментов финала Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: второй матч за место в Бундеслиге
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров
УПЛ: Левый Берег будет противостоять Металлисту 1925, Кудровка встретится с Ворсклой - известны даты и время переходных матчей
просмотров

Последние новости

Другие страны00:25
"Эта часть закончена": Роналду оставил загадочное сообщение в Instagram
Вчера, 23:51
Европа23:51
Гайденгайм удержался в Бундеслиге благодаря позднему голу
Другие страны23:33
Роналду во второй раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии
Сборные23:11
Легенда европейской сборной завершил карьеру в национальной команде
Европа22:39
Полиция задержала человека, который въехал в толпу фанатов Ливерпуля
Европа21:59
"Это большая честь": Анчелотти прокомментировал назначение на пост тренера Бразилии
Европа21:20
Автомобиль врезался в толпу фанатов на чемпионском параде Ливерпуля
Европа20:59
Забарный попал в команду последнего тура АПЛ
Европа20:35
"Мы празднуем уже месяц": Один из лидеров Ливерпуля забавно прокомментировал завоевание чемпионства
Европа19:59
Бавария нацелилась на игрока основного состава Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK