Костюк отказалась от выступления в парных соревнованиях Ролан Гаррос-2025

Украинка окончательно снялась с турнира после поражения на старте одиночного разряда.

Украинская теннисистка Марта Костюк снялась с парного разряда Ролан Гаррос-2025.

После поражения в стартовом одиночном матче против чешки Сары Бейлек украинка сообщила, что больше не выступит на нынешних соревнованиях в столице Франции.

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"Пару играть в Париже не планирую. Есть несколько причин, по которым, скорее всего, уже завтра я уеду домой", - приводит слова теннисистки BTU.

Костюк должна была выступать в парном разряде в дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. В первом круге их ожидала встреча с филиппинкой Александрой Эалой и мексиканкой Ренатой Сарасуой.

Тандем украинской и румынской теннисисток в Париже заменит пара британки Эмили Апплтон и испанки Ивонны Кавалье Реймерс.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей украинок на Ролан Гаррос-2025.

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