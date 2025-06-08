Сенсация Ролан Гаррос за турнир почти в 50 раз увеличила количество подписчиков
Лоис Буассон неожиданно дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции. Молодая француженка серьезно увеличила аудиторию в Instagram, сообщает Instrack.
Перед стартом турнира на теннисистку было подписано всего 6,4 тысячи пользователей. Теперь же за постами Буассон следят свыше 306 тысяч читателей. Прирост аудитории составил ориентировочно 4700 %.
К Ролан Гаррос французская спортсменка подошла на 361-й позиции в рейтинге WTA. В следующем обновлении классификации Женской теннисной ассоциации она взлетит на 65-е место. В то же время Буассон станет первой ракеткой Франции.
Напомним, накануне американка Кори Гауфф выиграла первый Ролан Гаррос в профессиональной карьере.
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