iSport.ua
Русский Українська

Сенсация Ролан Гаррос за турнир почти в 50 раз увеличила количество подписчиков

Французская теннисистка столкнулась с бешеной популярностью после мэйджора.
Сегодня, 11:26       Автор: Антон Федорцив
Лоис Буассон / Getty Images
Лоис Буассон / Getty Images

Лоис Буассон неожиданно дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции. Молодая француженка серьезно увеличила аудиторию в Instagram, сообщает Instrack.

Перед стартом турнира на теннисистку было подписано всего 6,4 тысячи пользователей. Теперь же за постами Буассон следят свыше 306 тысяч читателей. Прирост аудитории составил ориентировочно 4700 %.

К Ролан Гаррос французская спортсменка подошла на 361-й позиции в рейтинге WTA. В следующем обновлении классификации Женской теннисной ассоциации она взлетит на 65-е место. В то же время Буассон станет первой ракеткой Франции.

Напомним, накануне американка Кори Гауфф выиграла первый Ролан Гаррос в профессиональной карьере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: instagram Ролан Гаррос Лоис Буассон

Статьи по теме

Ролан Гаррос (ATP): Синнер и Алькарас разыграют титул Ролан Гаррос (ATP): Синнер и Алькарас разыграют титул
Ролан Гаррос (WTA): Гауфф впервые покорила Париж Ролан Гаррос (WTA): Гауфф впервые покорила Париж
Гофф выиграла первый в карьере Ролан Гаррос, переиграв "безфлажную" Сабаленку Гофф выиграла первый в карьере Ролан Гаррос, переиграв "безфлажную" Сабаленку
Впервые за 12 лет в финалы Ролан Гаррос вышли лучшие теннисисты мира Впервые за 12 лет в финалы Ролан Гаррос вышли лучшие теннисисты мира

Видео

Канада - Украина 4:2 обзор матча и видео голов
Канада - Украина 4:2 обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют с Канадой в товарищеском турнире
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: отборочные матчи на чемпионат мира
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров

Последние новости

Украина12:51
УПЛ раздала награды по итогам сезона
Европа12:17
Мбаппе оценил назначение Хаби Алонсо в Реал
Теннис11:52
Ролан Гаррос (ATP): Синнер и Алькарас разыграют титул
Лига наций11:40
Лига наций-2024/25: Португалия и Испания сыграют в финале, Германия будет противостоять Франции за третье место
Теннис11:26
Сенсация Ролан Гаррос за турнир почти в 50 раз увеличила количество подписчиков
Формула 110:55
"Все отличается, вплоть до поведения двигателя": Хэмилтон сравнил болиды Феррари и Мерседес
Другие страны10:24
Роналду отказал аргентинскому гранду перед Клубным ЧМ-2025
Европа09:57
Челси сделал финальное предложение по капитану Милана
Лига наций09:48
Португалия - Испания: онлайн-трансляция финала Лиги наций
Бокс09:29
Уордли нокаутировал Хуни за временный титул WBA в хевивейте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK