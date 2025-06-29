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Свитолина поделилась мыслями о своей сопернице на старте Уимблдона

Анна Бондарь не является "закрытой книгой" для Элины.
Сегодня, 18:27       Автор: Василий Медвидь

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мыслями об Анне Бондарь, с которой сыграет на старте Уимблдона.

"Я знаю, чего ожидать от нее. У нас был непростой матч на Ролан Гаррос, она сыграла там очень хорошо. Я стараюсь больше думать о том, что у меня больше опыта на траве".

Свитолина также отметила, что ей неважно, кто ее соперница, ведь она может влиять только на себя.

"Моя главная цель – сосредоточиться на своих действиях и на том, как нужно играть на траве, какие моменты использовать.

Неважно, кто стоит на другой половине корта. Конечно, есть некоторые тактические моменты, на которых мне нужно будет сосредоточить внимание. Но мне все равно нужно фокусироваться на своих действиях и выполнении элементов", – сказала украинка в коментарии Большой теннис Украины.

Напоследок теннисистка поделилась мыслями о погодных условиях в Лондоне.

"С одной стороны, хорошо, что не будет дождя и не будут останавливать матчи, потому что это самое неприятное. Мне повезло, что я буду играть первым запуском в 11 часов, поэтому еще не будет так жарко. Думаю, что в принципе для меня это ничего не изменит.

Но это хорошо, что прогнозируют довольно хорошую погоду в Лондоне, потому что это всегда лучше, чем дождь".

Матч между Бондарь и Свитолиной состоится завтра, 30 июня, в 11 часов по Киеву. На ISPORT есть расписание и результаты всех матчей Элины Свитолиной.

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