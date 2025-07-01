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Костюк установила личный антирекорд, вылетев уже в первом раунде Уимблдона

Непростой карьерный период у Марты.
Сегодня, 19:27
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

В рамках первого раунда Уимблдона Марта Костюк неожиданно уступила словенке Веронике Эрьявец.

В связи с поражением в данном поединке Марта установила собственный антирекорд. Украинка проигрывает в пятом матче подряд на уровне WTA.

Серия началась в Риме матчем против Арины Сабаленко. После этого Костюк уступила в первом раунде турнира в Бад-Гамбурге и Берлине, а также на Ролан-Гаррос и, собственно, на Уимблдоне.

Напомним, на ISPORT есть расписание и результаты матчей украинок на Уимблдоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марта Костюк

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