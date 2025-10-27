iSport.ua
Названы призовые турнира Rolex Paris Masters 2025

Кто получит почти миллион евро?
Сегодня, 18:34       Автор: Валентина Чорноштан
Rolex Paris Masters / Getty Images
Теннисный турнир Rolex Paris Masters, который пройдет в Париже (Франция), объявил призовой фонд.

Победитель в одиночном разряде получит €946 610, а победители парного разряда разделят между собой €290 410.

Одиночный разряд:

  • Победитель - €946 610
  • Финал - €516 925
  • 1/2 финала - €282 650
  • 1/4 финала - €154 170
  • 4-й круг - €82 465
  • 3-й круг - €44 220
  • 2-й круг - €24 500

Парный разряд:

  • Победители - €290 410
  • Финал - €157 760
  • 1/2 финала - €86 600
  • 1/4 финала - €47 810
  • 1/8 финала - €26 275
  • 1/16 финала - €15 350

Напомним, турнир пройдет с 27 октября по 2 ноября.

