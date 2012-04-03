Cтаховский будет болеть за Тимощука 2012 г., 3 апреля, 21:41

Сергей отметил на своей странице в Твиттере, что вернулся в родной Днепропетровск и готов смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, в котором сыграют Бавария и Марсель, а в составе немцев будет Анатолий Тимощук.



"Только вернулся в Днепропетровск. Сегодня проведу футбольный вечер. Хочу поддержать Анатолия Тимощука и его товарищей по команде", - написал Стаховский.

