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Cтаховский будет болеть за Тимощука

2012 г., 3 апреля, 21:41
Сергей отметил на своей странице в Твиттере, что вернулся в родной Днепропетровск и готов смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, в котором сыграют Бавария и Марсель, а в составе немцев будет Анатолий Тимощук.

"Только вернулся в Днепропетровск. Сегодня проведу футбольный вечер. Хочу поддержать Анатолия Тимощука и его товарищей по команде", - написал Стаховский.

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