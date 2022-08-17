Костюк уступила во втором раунде турнира WTA в США
Украинка проиграла Джессике Пегуле.
В американском Цинцинати проходит турнир серии WTA1000.
Во втором раунде украинка Марта Костюк противостояла американке Джессике Пегуле.
Представительница Украины проиграла американской теннисистке по итогам трех сетов - 7:6, 2:6, 1:6.
Матч длился 2 часа 7 минут. В течении игры Костюк 6 раз подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала 1 из 2 брейкпоинтов.
Напомним, в первом раунде украинская теннисистка победила а итальянку Камиллу Джорджи.
Марта Костюк (Украина) - Джессика Пегула (США) - 7:6, 2:6, 1:6.