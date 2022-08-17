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Костюк уступила во втором раунде турнира WTA в США

Украинка проиграла Джессике Пегуле.
Вчера, 23:28
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images
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В американском Цинцинати проходит турнир серии WTA1000.

Во втором раунде украинка Марта Костюк противостояла американке Джессике Пегуле.

Представительница Украины проиграла американской теннисистке по итогам трех сетов - 7:6, 2:6, 1:6.

Матч длился 2 часа 7 минут. В течении игры Костюк 6 раз подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала 1 из 2 брейкпоинтов.

Напомним, в первом раунде украинская теннисистка победила а итальянку Камиллу Джорджи.

Марта Костюк (Украина) - Джессика Пегула (США) - 7:6, 2:6, 1:6.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис WTA Марта Костюк
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