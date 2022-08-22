Ястремская уступила Корне в матче, который длился два дня, и покинула турнир в Кливленде

В понедельник, 22 августа, в американском Кливленде стартовал турнир WTA 250, который будет подготовкой для спортсменок перед предстоящим US Open.

В первом раунде турнира четвертая ракетка Украины Даяна Ястремская встретилась с 37-й ракеткой мира Ализе Корне.

Несмотря на то, что официальный тайминг встречи показывает, что она длилась 1 час 12 минут, на самом деле это не так - матч длился два дня, так как он был прерван после первого сета из-за дождя.

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К сожалению, Даяна ничего не смогла противопоставить француженке, забрав за всю игру всего три гейма.

WTA 250, Кливленд (США)

1/16 финала, одиночный разряд

А. Корне - Д. Ястремская 2:0 (6:2, 6:1)

5️⃣0️⃣0️⃣ 🆙



🇫🇷 @alizecornet defeats Yastremska in Cleveland to notch a milestone victory on the Hologic WTA Tour!#TennisInTheLand pic.twitter.com/299abeBrYe — wta (@WTA) August 22, 2022

Корне завоевала свою 500-ю победу в карьере. А вот для Ястремской данное поражение стало уже шестым подряд - Даяна не может победить на протяжении двух месяцев.