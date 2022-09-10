Швьонтек – Жабер: анонс та прогноз на фінал US OPEN-2022

В суботу, 10 вересня, відбудеться фінал жіночої сітки турніру Великого шолому – Відкритий чемпіонат США. У вирішальному матчі зіграють перша ракетка світу Іга Швьонтек з Польщі та п’ята ракетка світу Онс Жабер з Тунісу.

Жодна з тенісисток не вигравала даний турнір. Полька доходила до четвертого раунду, а туніска – до третього раунду.

ISPORT анонсує фінальний поєдинок у жінок на турнірі Великого шолому.

Шлях Швьонтек до фіналу

21-річна полька розпочала свій шлях на турнірі матчем проти представниці Італії Ясміне Паоліні. В першому сеті Паоліні нав’язала боротьбу, вигравши кілька геймів у титулованій суперниці, однак виграти не вдалось. Другий сет завершився тріумфом Швьонтек – 6:0.

У другому колі Іга обіграла американку Слоун Стівенс, яка за два сети виграла лише п’ять геймів. В третьому раунді Швьонтек отримала в суперниці іншу американку – Лорен Девіс. Дівчина виступала краще, ніж співвітчизниця, але програла по сетам – 3:6, 4:6.

Першим, хто зумів виграти сет у першої ракетки світу стала представниця Німеччини Юле Німаєр. Дівчина гарно розпочала гру, вигравши перший сет (6:2), однак потім Іга показала майстер-клас – 6:2, 6:0.

В чвертьфіналі Швьонтек отримала в суперниці гарну опонентку – Джессіку Пегулу. Американка, яка йде восьмою у світовому рейтингу, програла перший сет – 3:6, однак у другому Іга зуміла обіграти її лише на тей-брейку – 7:6 (4).

У півфіналі Швьонтек довелось грати три сети, адже шоста ракетка світу Аріна Соболенко виграла перший сет – 6:3, однак далі історія повторилась. Іга у другому перемогла – 6:1, а у третьому – 6:4.

Шлях Жабер до фіналу

Представниці Тунісу була однією з фавориткою турніру ще на початку, а по ходу змагань вона довела свою спроможність перемогти. Першою суперницею Жабер була американка Медісон Бренгл, яка лише в одному сеті нав’язала боротьбу – 7:5, 6:2. В другому раунді Онс з аналогічним рахунком переграла Елізабет Мандлік з США.

Третьою суперницею стала знову американка – Шелбі Роджерс, яка зуміла показати гарну гру та виграти один сет, але цього було замало – 4:6, 6:4, 6:3.

У четвертому раунді Жабер обіграла представницю Росії Вероніку Кудерметову, яка намагалась перешкодити планам Онс – 7:6 (1), 6:4. В чвертьфіналі Жабер зустрічалась з австралійкою Айлою Томлянович. Матч тривав майже дві годин, але переможницею знову стала Жабер – 6:4, 7:6 (4).

В півфіналі на туніску чекала французька тенісистка Каролін Гарсія, яка була другою в котируваннях аналітиків на перемогу. Жабер просто вийшла на корт та знищила суперницю – 6:1, 6:3.

Історія особистих протистоянь

В своїй історії Швьонтек на Жабер зустрічались в офіційних іграх чотири рази: 2 перемоги у Іги та дві перемоги у Онс.

Перший матч між спортсменками відбувся в 2019 році, коли вони грали на турнірі у Вашингтоні. Тоді полька за три сети здобула перемогу – 6:4, 4:6, 4:6.

Наступна зустріч відбулась через два роки на Вімблдоні у Великій Британії. Граючі на покритті трава, сильнішою виявилась Жабер - 5:7, 6:1, 6:1.

В тому році вони ще раз грали на турнірі в Цинцинаті (США) на харді. Шанси на перемогу були однакові, але кращою стала Жабер – 6:3, 6:3.

Остання зустріч між ними була в цьому році у фіналі на турнірі в Римі (Італія). Полька була однозначною фавориткою, що підтвердив рахунок після вирішальної гри – 6:2, 6:2.

Прогноз

Фавориткою фіналу US OPEN-2022 являється Іга Швьонтек . Полька за весь турнір програла лише два сети, а геймів – 45. На рахунку Жабер – один програний сет, а ось геймів – 51. Хоч і один сет програний, але програних геймів у туніски більше. Чому так? Тому що Онс грає в агресивній манері, опираючись на свої сильні сторони, але вони не завжди проявляються в позитивному руслі.

Жабер більш досвідчена спортсменка, але Швьонтек виглядає більш спокійною, холоднокровною. Так, у неї є свої помилки, якими точно зможе скористатися Жабер, однак стоїть питання з емоційним та психологічним навантаженням. Тенісистки ще ніколи не вигравали Відкритий чемпіонат у США, а Жабер взагалі вдруге грає у фіналі Великого шолому за весь час своєї кар’єри.

Від гри варто очікувати три сети, адже полька не завжди вправно грає у першому сеті. Далі вона набирає обороти та перемагає, що ми бачили неодноразово. Тому прогнозуємо, що Швьонтек виграє трофей за три сети.

Дмитро Данець