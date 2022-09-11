Битва за трофей та звання першої ракетки світу: хто виграє US OPEN-2022 у чоловіків

В неділю, 11 вересня, відбудеться фінал чоловічої сітки турніру Великого шолому – Відкритий чемпіонат США. У вирішальному матчі зіграють сьома ракетка світу Каспер Рууд з Норвегії та четверта ракетка світу Карлос Алькарас з Іспанії.

Жоден з тенісистів не вигравав даний турнір. Норвежець доходив до третього раунду, а іспанець – до чвертьфіналу.

ISPORT анонсує фінальний поєдинок у чоловіків на турнірі Великого шолому.

Шлях Рууда до фіналу

Норвезький спортсмен в першому раунді зустрічався з представником Великої Британії Едумндом Кайлом, якого обіграв за три сети (6:3, 7:5, 6:2). Далі 23-річний тенісист грав з нідерландцем Тімом Ван Рейгховеном, який зумів виграти один сет у норвежця – 6:7 (4), 6:4, 6:4, 6:4.

Видовищну гру Рууд подарував у третьому колі, де зустрічався з представником США Томмі Полом. Гра тривала більше чотирьох годин, були зіграні всі п’ять сетів, а переможцем став Рууд – 7:6 (3), 6:7 (5), 7:6 (2), 5:7, 6:0.

Французький тенісист Корентен Муте зумів виграти лише один сет у Рууда в четвертому раунді – 6:1, 6:2, 6:7 (4), 6:2. В чвертьфіналі Рууд отримав справді грізного суперника – Маттео Берреттіні з Італії, який був фаворитом зустрічі. Не зважаючи на статус аутсайдера, Рууд легко переміг суперника – 6:1, 6:4, 7:6 (4).

У півфіналі Каспер виступав фаворитом матчу проти представника РФ Карена Хачанов. Рууд віддав лише один сет, закінчивши гру впевненою перемогою – 7:6 (5), 6:2, 5:7, 6:2.

Шлях Алькараса до фіналу

Іспанський тенісист на початку турніру був одним з фаворитом на перемогу. Зараз він за крок до цієї мрії. На початку Карлос з легкістю переміг аргентинців Себастьяна Баеса та Федеріко Корію і американця Дженсона Бруксбі – всі три зустрічі завершились 3:0 (Баес в кінцівки відмовився продовжувати гру).

Далі вже Алькарасу було не так легко, як на початку. Всі три інші суперники нав’язали йому дуже сильну гру, але іспанець все одно був трохи кращим. Спочатку він переграв хорвата Маріна Чілича (6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3), потім здолав італійця Янніка Зіннера, який подавав на матчбол, - (6:3, 6:7 (7), 6:7 (0), 7:5, 6:3).

В півфіналі Карлос зустрічався з американцем Френсісом Тіафо. Представник США також мав всі шанси на перемогу, однак іспанець все-таки забрав три сети, віддавши два, - 6:7 (6), 6:3, 6:1, 6:7 (5), 6:3).

Особисті зустрічі

За всю свою професійну кар’єру Рууд та Алькарас зустрічались тричі: дві перемоги у іспанця, одна – у норвежця.

Вперше вони зіграли в минулому році на ґрунті в Марбельї (Іспанія), де Алькарас впевнено переміг – 6:2, 6:4. Через рік вони грали вже в фіналі на харді в Маямі (США), тут же Рууд чинив опір супернику, але все одно програв вирішальний матч – 7:5, 6:4.

Остання зустріч відбулась в червні цього року на траві в Херлінгемі (Велика Британія). Тріумфував норвежець, проте перемога була не такою легкою – 7:6 (2), 6:2. Хоч це і був виставковий матч, але перемога все одно за норвежцем.

Прогноз

Рууд та Алькарас дійшли до фіналу різними способами: норвежець перегравав суперників досить впевнено, без нервів (лише один раз програв за гру два сети), а ось іспанець почав легко, але потім був за крок до вильоту. Незважаючи на такий шлях, вони обидва в фіналі.

Каспер – аутсайдер фіналу, адже в його кар’єрі не так багато перемог над суперниками, які вище за нього в рейтингу. До цього варто додати, що аналітики слабо вірять в його здатність перемогти, та історія зустрічей з іспанцем – не вражає.

Алькарас підходить до фіналу у впевненій формі, як фізичній так і психологічний. Звичайно, він ще досить юний, а тому в його грі бувають перепади, коли то виграє, то віддає сети.

Враховуючі стилістику гри, шлях до фіналу, емоційне напруження, то фаворит – Алькарас. Саме на нього ми зробимо ставку в цьому фіналі. Рууд точно буде опиратися, виграє один сет, а можливо два, але у нього не вистачить ідей, щоб зламати дух Алькараса для перемоги.

Дмитро Данець