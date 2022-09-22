iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Кубок Лэйвера-2022: расписание и результаты матчей

Представляем вашему вниманию расписание и результаты матчей турнира между лучшими теннисистами Европы и остального мира.
Сегодня, 18:35
Маррей, Джокович, Федерер и Надаль / Getty Images
Маррей, Джокович, Федерер и Надаль / Getty Images
0 0 0

Кубок Лэйвера — международный теннисный турнир, который проводится между командами Европы и Мира. Проводится ежегодно через две недели после окончания US Open, место проведения меняется каждый год. Игроки получают гарантированные выплаты за участие в зависимости от рейтинга. Результаты турнира не учитываются в расчете рейтинга ATP

В соревновании принимают участие шесть теннисистов из Европы и шесть теннисистов, представляющих остальной мир. В течение трёх дней проводится 12 матчей (9 одиночных и 3 парных). 

За победу в матче первого дня команда получает 1 очко, за победу во второй день - 2 очка, в третий день - 3 очка. Каждый игрок должен сыграть хотя бы в одном одиночном матче, и минимум четыре из шести участников команды должны принять участие в парах.

Матчи состоят из трех сетов. Третий сет играется в формате тай-брейка до 10 очков. При счёте 12:12 победителя определяет дополнительный парный матч с любыми участниками. Неизменно капитанами команд являются Бьорн Борг (Европа) и Джон Макинрой (Мир).

Данный турнир проводился четыре раза и всегда победителем была команда Европы. Кубок Лэйвера 2022 года приурочен к завершению карьеры Роджера Федерера, который был со-организатором турнира.

Даты: 23-25 сентября
Призовой фонд: 250 000 долларов на каждого.
Действующий чемпион: Европа (4 раза)

Расписание и результаты матчей

Счет

Европа - Мир 0:0

День 1-й

Пятница, 23 сентября

Матч №1: Каспер Рууд (Европа) - Джек Сок (Мир)

Матч №2: Стефанос Циципас (Европа) - Диего Шварцман (Мир)

Матч №3: Энди Маррей (Европа) - Алекс де Минаур (Мир)

Матч №4: Роджер Федерер/Рафаэль Надаль (Европа) - Джек Сок/Фрэнсис Тиафу (Мир)

Составы команд

Европа: Роджер Федерер (Швейцария), Рафаэль Надаль (Испания), Новак Джокович (Сербия), Энди Маррей (Великобритания), Стефанос Циципас (Греция), Каспер Рууд (Норвегия). Маттео Берреттини (Италия) и Кэмерон Норри (Великобритания) являются запасными игроками.

Остальной мир: Тейлор Фриц (США), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Диего Шварцман (Аргентина), Алекс де Минаур (Австралия), Джек Сок (США). Фрэнсис Тиафу (США) заменил Джона Изнера (США). Томми Пол (США) является запасным игроком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис европа Мир Рафаэль Надаль Роджер Федерер Энди Маррей Новак Джокович Джон Макинрой ATP Кубок Лэйвера СТЕФАНОС ЦИЦИПАС Маттео Берреттини Диего Шварцман Феликс Оже Альяссим Алекс де Минаур Фрэнсис Тиафу Каспер Рууд Кэмерон Норри
0 0 0

Статьи по теме

Ястремская выбыла на неопределенный срок из-за травмы Ястремская выбыла на неопределенный срок из-за травмы
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100 Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
"Трудно выразить словами все, что мы разделили вместе": Джокович поблагодарил Федерера за соперничество "Трудно выразить словами все, что мы разделили вместе": Джокович поблагодарил Федерера за соперничество
Помочь журналистам

Видео

Джастин Лонвейк: кого подписало Динамо?
Джастин Лонвейк: кого подписало Динамо?

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

Лига наций20:18
Миколенко вернулся в общую группу перед матчем с Арменией
Украина20:16
Шахов подписал контракт с Зарей
НБА20:01
У главного тренера Бостона проблемы - его отстранят на сезон за нарушение кодекса клуба
19:43
Стало известно, где сборная Украины по футзалу проведет домашние матчи отбора ЧМ-2024
Украина19:31
Джастин Лонвейк: кого подписало Динамо?
Киберспорт19:09
Команды по CS:GO могут пропустить RMR из-за проблем с визами игроков
Лига наций19:00
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига наций18:58
Матч с Арменией обслужит фартовый для украинских команд арбитр
Теннис18:35
Кубок Лэйвера-2022: расписание и результаты матчей
Европа18:28
УЕФА может изменить формат проведения Суперкубка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK