Кубок Лэйвера-2022: расписание и результаты матчей

Представляем вашему вниманию расписание и результаты матчей турнира между лучшими теннисистами Европы и остального мира.

Кубок Лэйвера — международный теннисный турнир, который проводится между командами Европы и Мира. Проводится ежегодно через две недели после окончания US Open, место проведения меняется каждый год. Игроки получают гарантированные выплаты за участие в зависимости от рейтинга. Результаты турнира не учитываются в расчете рейтинга ATP

В соревновании принимают участие шесть теннисистов из Европы и шесть теннисистов, представляющих остальной мир. В течение трёх дней проводится 12 матчей (9 одиночных и 3 парных).

За победу в матче первого дня команда получает 1 очко, за победу во второй день - 2 очка, в третий день - 3 очка. Каждый игрок должен сыграть хотя бы в одном одиночном матче, и минимум четыре из шести участников команды должны принять участие в парах.

Матчи состоят из трех сетов. Третий сет играется в формате тай-брейка до 10 очков. При счёте 12:12 победителя определяет дополнительный парный матч с любыми участниками. Неизменно капитанами команд являются Бьорн Борг (Европа) и Джон Макинрой (Мир).

Данный турнир проводился четыре раза и всегда победителем была команда Европы. Кубок Лэйвера 2022 года приурочен к завершению карьеры Роджера Федерера, который был со-организатором турнира.

Даты: 23-25 сентября

Призовой фонд: 250 000 долларов на каждого.

Действующий чемпион: Европа (4 раза)

Расписание и результаты матчей

Счет

Европа - Мир 0:0

День 1-й

Пятница, 23 сентября

Матч №1: Каспер Рууд (Европа) - Джек Сок (Мир)

Матч №2: Стефанос Циципас (Европа) - Диего Шварцман (Мир)

Матч №3: Энди Маррей (Европа) - Алекс де Минаур (Мир)

Матч №4: Роджер Федерер/Рафаэль Надаль (Европа) - Джек Сок/Фрэнсис Тиафу (Мир)

Составы команд

Европа: Роджер Федерер (Швейцария), Рафаэль Надаль (Испания), Новак Джокович (Сербия), Энди Маррей (Великобритания), Стефанос Циципас (Греция), Каспер Рууд (Норвегия). Маттео Берреттини (Италия) и Кэмерон Норри (Великобритания) являются запасными игроками.

Остальной мир: Тейлор Фриц (США), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Диего Шварцман (Аргентина), Алекс де Минаур (Австралия), Джек Сок (США). Фрэнсис Тиафу (США) заменил Джона Изнера (США). Томми Пол (США) является запасным игроком.