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Киченок в паре с Остапенко уступила в первом туре итогового парного турнира WTA

Украино-латвийский дуэт не смог переиграть оппоненток.
Вчера, 23:40
Елена Остапенко и Людмила Киченок / Getty Images
Елена Остапенко и Людмила Киченок / Getty Images
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В американском городе Форт-Уорт, штат Техас, проходит итоговый теннисный турнир среди женщин.

Единственной украинкой в ​​парном разряде является Людмила Киченок, которая в паре с латышкой Еленой Остапенко играет в группе Пам Шривер.

Первыми соперницами Киченок и Остапенко стали спортсменка с нейтральным статусом Вероника Кудерметова и бельгийка Элиз Мертенс.

В первом сете украино-латвийская пара смогла реализовать один брейк по пяти попыткам и выиграть партию со счетом 6:3.

Во втором дуэт Кудерметова-Мертенс смогли взять верх со счетом 6:1, а затем в третьем сете, где в каждом розыгрыше добывалось одно очко эта пара победила 10:6.

1-й тур
Кудерметова/Мертенс – Киченок/Остапенко – 3:6, 6:1, 10:6

В следующих матчах группы Киченок и Остапенко встретятся с парами Габриэла Дабровски (Канада) / Джулиана Ольмос (Мексика) и Анна Данилина (Казахстан) / Беатрис Майа (Бразилия).

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