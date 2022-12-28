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Олександр Свіщов: Спорт гартує в українців дух переможців

З 12 по 24 грудня у Львові проходив чемпіонат України з тенісу.
Сегодня, 20:40
Олександр Свіщов
Олександр Свіщов

Турнір відбувся за ініціативи Федерації тенісу України (ФТУ), генеральними партнерами стали корпорація нерухомості «Ріел», мінеральна вода «Трускавецька» та компанія «Львівські Круасани». Усі ігри турніру було проведено на кортах комплексу LEOLAND. Змагання відбувались у двох вікових категоріях: серед дітей до 14 років і серед дорослих.

- Підтримка спорту в будь-які часи є важливою складовою внутрішньої політики кожної цивілізованої країни. Сьогодні українські спортсмени захищають кольори нашої держави на світових аренах. Вони є гідними амбасадорами України, адже вони підвищують обізнаність про нашу країну і про те, яким викликам нам доводиться протистояти. Цей чемпіонат відкрив нам нові імена в національному тенісі, продемонстрував потенціал, який ми маємо підтримувати та розвивати, аби саме українськи тенісисти якомога частіше підіймалися на п’єдестали поважних світових турнірів, - сказав член президії Федерації тенісу України Ростислав Мельник, підбиваючи підсумки чемпіонату.

У рамках чемпіонату був підписаний меморандум про співпрацю між Федерацією тенісу України та комплексом LEOLAND. Метою меморандуму є об'єднання зусиль для підтримання та розвитку тенісу в Україні.

Комплекс LEOLAND, який було відкрито у вересні цього року, налічує 6 сучасних критих кортів для тренувань загальною площею понад 3000 м², сертифікованих у категорії «Преміум».

- Реалізація проекту LEOLAND збіглася з буремними для нашої країни часами. Імовірно, простішим рішенням було дочекатися перемоги. Але ми вирішили не чекати, а продовжили працювати, надавати робочі місця і створювати для львів’ян осередок миру, щоб вони мали можливість хоч на деякий час відволіктися і зайнятися спортом. Для нас розвиток тенісу як у Львові, так і в Україні загалом є продовженням нашого рішення працювати за будь-яких умов. Нині ми можемо надавати наші корти та всю інфраструктуру комплексу для підтримання ФТУ, бо віримо, що спорт є кращім засобом не лише тренування тіла, але й виховання духу, духу переможців, - зазначив Олександр Свіщов, інвестор проекту LEOLAND.

Переможці у віковій категорії U14:            

Дівчата, одиночний розряд:

Переможець: Поліна Кузнєцова (м.Львів)  

Фіналістка: Дарина Глібчук (м.Тячів)

Юнаки, одиночний розряд:

Переможець: Дмитро Втерковський (м.Івано-Франківськ)

Фіналіст: Тимур Чуканов (м.Харків)

Головний суддя: Денис Стефоненко

Переможці серед дорослих:

Жінки, парний розряд:

Переможці: Аліса Барановська (м.Київ) та Карина Дунда (м.Кривий Ріг)

Фіналісти: Поліна Кузнєцова (м.Львів) та Дарина Глібчук (м.Тячів)

Чоловіки, парний розряд:

Переможці: Павло Кулабухов (м.Львів) та Василь Єгоров  (м. Ужгород, Святопетрівське)

Фіналісти: Святослав Ільницький  (м.Львів) та  Андріан Дрогомирецький (м.Львів)

Парний змішаний розряд:

Переможці: Дарія Медвєдєва (м. Львів) та Данило Шевчук (м.Львів)

Фіналісти: Яна Микитин (м.Трускавець) та Павло Кулабухов (м.Львів)

Головний суддя: Денис Стефоненко

Жінки, особистий розряд:

Переможець: Аліса Барановська  (м.Київ)

Фіналістка: Анастасія Запаринюк (м.Львів)

Чоловіки, особистий розряд:       

Переможець: Роман  Бойчук (м. Львів)

Фіналіст: Олександр Варіченко (м.Одеса)

Головний суддя: Денис Стефоненко

Категорія U14 - Переможець: Поліна Кузнєцова (м.Львів), фото svishchov.com.ua

Жінки, особистий розряд: Переможець - Аліса Барановська (м.Київ), фото svishchov.com.ua. Фіналістка - Анастасія Запаринюк (м.Львів). Зліва на право:
Денис Стефоненко, Головний суддя Чемпіонату України, суддя міжнародної категорії ITF
Антон Нікулін, начальник управління спорту Львівської міської ради
Ірина Гримак, голова Львівської обласної ради
Наталя Бодня, Голова відокремленого підрозділу Федерації тенісу України у Львівській області
Роман Хім'як, начальник управління спорту Львівської області

Переможець серед чоловіків у особистому розряді - Роман Бойчук (м. Львів) зі своїм тренером Яремкевич Вірою Іванівною, Заслуженим тренером України, фото svishchov.com.ua.


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