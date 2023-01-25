"Немного нереально": Костюк оценила выход в полуфинал парного разряда Australian Open

Украинка Марта Костюк, выступающая в тандеме с румынкой Еленой-Габриэлой Русе, поделилась эмоциями от выхода в полуфинал парного разряда Australian Open-2023.

Украинско-румынский дуэт в четвертьфинале турнира обыграл в трех сетах австралийско-бельгийскую пару в составе Сторм Хантер и Элизе Мертенс.

"Вы знаете, одиночные игроки не воспринимают пару всерьез. И я одна из этих людей. Не знаю... Все это немного нереально, но сделать это в Австралии, в особенном месте для меня - это прекрасное чувство, и мы уже готовимся к нашему полуфиналу.

Что для нас значит, что мы остались единственной несенной парой в сетке? Что же, постараемся быть в посеве в следующий раз", - цитирует Костюк btu.org.ua.

Напомним, в полуфинале Костюк и Русе встретятся с лидерами посева и действующими чемпионками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой из Чехии.