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Костюк в шаге остановилась от финала парного турнира Australian Open-2023

Украинка не смогла выйти в решающий поединок соревнования.
Сегодня, 09:34
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

В пятницу, 27 января, состоялись полуфинальные матчи парного турнира Australian Open-2023.

Участие в одном из противостояний принимала украинка Марта Костюк, которая прошла всю дистанцию турнира в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

В 1/2 финал им противостояли фаворитки соревнования - Барбора Крейчикова (Чехия) и Катерина Синякова (Чехия).

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Костюк и Русе старались достичь позитивного результата, однако навязать борьбу соперницам не получилось.

Australian Open, Мельбурн (Австралия)
WTA, парный разряд, полуфинал

  • Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) - Барбора Крейчикова/Катерина Синякова (Чехия) - 2:6, 2:6

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время пара Костюк и Русе сделали одну подачу навылет, допустили три двойных ошибки и реализовали один брейк-поинт из двух.

На счету пары из Чехии один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-поинтов из 11.

Отметим, что в финале парного турнира чешки сыграют с японками Сюко Аоямой и Эной Шибахарой. Игра пройдет 29 января.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марта Костюк

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