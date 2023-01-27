Костюк в шаге остановилась от финала парного турнира Australian Open-2023
В пятницу, 27 января, состоялись полуфинальные матчи парного турнира Australian Open-2023.
Участие в одном из противостояний принимала украинка Марта Костюк, которая прошла всю дистанцию турнира в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.
В 1/2 финал им противостояли фаворитки соревнования - Барбора Крейчикова (Чехия) и Катерина Синякова (Чехия).
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Костюк и Русе старались достичь позитивного результата, однако навязать борьбу соперницам не получилось.
Australian Open, Мельбурн (Австралия)
WTA, парный разряд, полуфинал
- Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) - Барбора Крейчикова/Катерина Синякова (Чехия) - 2:6, 2:6
Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время пара Костюк и Русе сделали одну подачу навылет, допустили три двойных ошибки и реализовали один брейк-поинт из двух.
На счету пары из Чехии один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-поинтов из 11.
Отметим, что в финале парного турнира чешки сыграют с японками Сюко Аоямой и Эной Шибахарой. Игра пройдет 29 января.