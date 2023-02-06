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Костюк пробилась в 1/8 финала турнира в ОАЭ

Марта в трех сетах обыграла оппонентку из Румынии, завоевав право встретиться с одной из фавориток в 1/8 финала.
Сегодня, 22:18
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

В понедельник, 6 февраля, в Абу-Даби состоялся матч 1/16 финала турнира WTA 500, в котором сошлись вторая ракетка Украины Марта Костюк и 63-я ракетка рейтинга Сорана Кырстя из Румынии.

Уже в первом же гейме украинка могла трижды оформить брейк-поинт, но этого не случилось. Впрочем, ей ничто не помешало сделать это дважды по ходу сета, который она выиграла 6:2.

Во втором сете пришла очередь Марты ошибаться, что привело к поражению по итогам сета 1:6. К счастью, в решающем сете повторился сценарий начала матча и Костюк завоевала итоговую победу.

WTA 500, Абу-Даби (ОАЭ)
Одиночный разряд, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) - Сорана Кырстя (Румыния) - 2:1 (6:2, 1:6, 6:2)

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В следующей стадии Марту Костюк ждет испытание в лице одной из фавориток турнира - украинская теннисистка сыграет с 9-й ракеткой мира Белиндой Бенчич. Матч состоится в среду, 8 февраля.

Ранее в этот турнир квалифицировалась Даяна Ястремская, которая сыграет с Джил Тайхманн во вторник, 7 февраля. Ориентировочное время старта - 16:30 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Сорана Кырстя Марта Костюк

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