Костюк и Ястремская вылетели в первом раунде парного турнира WTA250 в США

В рамках первого раунда турнира WTA250 в Остине, США украинки Даяна Ястремская и Марта Костюк встретились с американками Алишой Паркс и Слоан Стивенс.

Игра получилась достаточно напряженной и украинские теннисистки все же не устояли под натиском представительниц США.

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Первый сет завершился со счетом - 5:7, затем Ястремская и Костюк отыгрались, взяв следующий сет - 6:3, но в третьем сете снова были сильнее Паркс и Стивенс - 6:10.

Матч длился 1 час и 41 минуту. За это время наши спортсменки сделали 1 эйс, допустили пять двойных ошибок и реализовали только 2 из 11 брейк-поинтов.

ATX Open, WTA 250

Парный разряд, первый круг

Марта Костюк/Даяна Ястремская (Украина) - Алиша Паркс/Слоан Стивенс (США) - 5:7, 6:3, 6:10