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Парный рейтинг WTA: Людмила Киченок установила новый рекорд Украины

ISPORT.ua представляет обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде.
Сегодня, 12:12
Елена Остапенко и Людмила Киченок / Getty Images
Елена Остапенко и Людмила Киченок / Getty Images

В понедельник, 27 февраля, был опубликован обновленный парный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Украинская теннисистка Людмила Киченок поднялась на восьмую позицию, установив новый рекорд Украины. В прошлом она, Елена Татаркова в 1999-м и Екатерина Бондаренко в 2008-м были девятыми в парном рейтинге.

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Сейчас же Людмила поднялась в рейтинге, ведь на прошлой неделе в паре с Еленой Остапенко дошли до полуфинала турнира WTA 1000 в Дубае, где проиграли россиянкам Кудерметовой и Самсоновой.

Лучшей в рейтинге является Екатержина Синякова (Чехия), а за ней расположилась соотечественница Барбора Крейчикова. Тройку лучших замыкает Кори Гауфф (США).

Парный рейтинг WTA от 27 февраля 2023 года:

  1. (1). Екатержина Синякова (Чехия) – 6726
  2. (3). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5846
  3. (2). Кори Гауфф (США) – 5610
  4. (5). Вероника Кудерметова (нейтральный статус) – 5410
  5. (4). Джессика Пегула (США) – 5290
  6. (6). Габриэла Дабровский (Канада) - 4790
  7. (7). Джулиана Олмос (Мексика) – 4700
  8. (10). Людмила Киченок (Украина) – 4520
  9. (9). Чжаосюань Ян (Китай) – 4375
  10. (11). Елена Остапенко (Латвия) – 4305

.....

32 (32). Марта Костюк (Украина) - 2059
63. (62). Надежда Киченок (Украина) - 1250
131. (133). Валерия Страхова (Украина) - 597
158. (158). Катерина Володько (Украина) - 499
179. (182). Ангелина Калинина (Украина) - 446 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Людмила Киченок

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