Парный рейтинг WTA: Людмила Киченок установила новый рекорд Украины

В понедельник, 27 февраля, был опубликован обновленный парный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Украинская теннисистка Людмила Киченок поднялась на восьмую позицию, установив новый рекорд Украины. В прошлом она, Елена Татаркова в 1999-м и Екатерина Бондаренко в 2008-м были девятыми в парном рейтинге.

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Сейчас же Людмила поднялась в рейтинге, ведь на прошлой неделе в паре с Еленой Остапенко дошли до полуфинала турнира WTA 1000 в Дубае, где проиграли россиянкам Кудерметовой и Самсоновой.

Лучшей в рейтинге является Екатержина Синякова (Чехия), а за ней расположилась соотечественница Барбора Крейчикова. Тройку лучших замыкает Кори Гауфф (США).

Парный рейтинг WTA от 27 февраля 2023 года:

(1). Екатержина Синякова (Чехия) – 6726 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5846 (2). Кори Гауфф (США) – 5610 (5). Вероника Кудерметова (нейтральный статус) – 5410 (4). Джессика Пегула (США) – 5290 (6). Габриэла Дабровский (Канада) - 4790 (7). Джулиана Олмос (Мексика) – 4700 (10). Людмила Киченок (Украина) – 4520 (9). Чжаосюань Ян (Китай) – 4375 (11). Елена Остапенко (Латвия) – 4305

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32 (32). Марта Костюк (Украина) - 2059

63. (62). Надежда Киченок (Украина) - 1250

131. (133). Валерия Страхова (Украина) - 597

158. (158). Катерина Володько (Украина) - 499

179. (182). Ангелина Калинина (Украина) - 446