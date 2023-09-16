Киченок выиграла парный турнир WTA в Японии

Украинская теннисистка Надежда Киченок и немка Анна-Лена Фридзам одержали победу в финале парного турнира WTA 250 в Осаке.

В решающем матче теннисистки победили россиянку Анну Калинскую и Юлию Путинцеву из Казахстана – 7:6, 6:3.

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WTA 250

Осака, Япония

Финал

Надежда Киченок/ Анна-Лена Фридзам (Украина/ Германия) – Анна Калинская/ Юлия Путинцева (-/ Казахстан) – 7:6, 6:3

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время дуэт с украинкой раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4/14 брейк-поинта.

Для украинки это девятый парный трофей в карьере, а для немки – четвертый.

Ранее сообщалось, что бывшая первая ракетка мира получила длительную дисквалификацию за допинг.

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