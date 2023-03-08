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Индиан Уэллс: результаты и расписание матчей украинок

ISPORT представляет результаты календаря поединков украинских теннисисток в рамках BNP Paribas Open 2023.
Сегодня, 12:08
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

В американском городе Индиан-Уэллс состоится турнир серии WTA-1000 с общим призовым фондом более чем в 17 миллионов долларов.

Победители женского и мужского разрядов получат по 1,262,220 долларов, тогда как пары-чемпионы – 435,730 долларов.

Украину в основной сетке BNP Paribas Open 2023 представят Ангелина Калинина (сеяная под 27-м номером), Даяна Ястремская (получила вайлд-кард), Марта Костюк и Леся Цуренко (прошла сито квалификаций). В паре сыграет Людмила Киченок, напарницей которой станет латвийка Елена Остапенко. К сожалению, из-за квалификации не смогла пробиться Катарина Завацкая.

Ангелина Калинина
Ангелина Калинина / Источник: Getty Images

Расписание матчей украинских теннисисток

1-й раунд

Ночь с 8 на 9 марта
*время начала матчей приблизительно

22:30, Даяна Ястремская (Украина) – Анна Бондарь (Венгрия)

00:00, Леся Цуренко (Украина) – Линь Чжу (Китай)

03:00, Ребекка Петерсон (Швеция) – Марта Костюк (Украина)

2-й раунд

Ночь с 9 на 10 марта
*время начала матчей приблизительно

Шериф/Фрухвиртова - Ангелина Калинина (Украина, 27)

На ISPORT также доступен календарь и результаты всех теннисных турниров среди мужчин и женщин в 2023 году.


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