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Цуренко: Сложно понять, что кто-то может считать терпимым геноцид и вторжение

Украинка высказалась о конфликте с исполнительным директором WTA.
Сегодня, 00:27
Леся Цуренко / Getty Images
Леся Цуренко / Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко высказалась о прошедшем разговоре с исполнительным директором WTA Стивом Саймоном.

Спортсменка обвинила организацию и ее руководство в абсолютном отсутствии реальных действий в отношении представителей рф и беларуси.

"Больше всего меня оскорбляет то, что он считает, что российские и белорусские игроки могут поддерживать вторжение в мою страну и не попадать под санкции.

По его словам, это лишь их мнение, и это не должно меня обижать. Но мне, конечно, больно. И не немного. Трудно понять, как кто-то может считать, что вторжение в страну или геноцид нации являются терпимыми. Все это очень больно и ужасно для меня. Это означает, что мы можем быть окружены людьми, которые поддерживают эту войну.

Я чувствую себя покинутой WTA, я не чувствую, что моя ассоциация меня защищает. Разговаривая со Стивом, я поняла, что это была их позиция или его позиция с самого начала конфликта.

Поэтому очень мало сделано для украинских игроков, которые также были очень впечатлены разговором, который я им передала. Они меня очень поддерживали. Для всех становится все понятнее.

Все, что сделала WTA - подарила ленты в цветах Украины, чтобы каждый игрок мог продемонстрировать свою поддержку украинскому народу.

Я спросила Стива, что еще планирует сделать WTA, поскольку Australian Open после инцидента с российским флагом предоставил нам жилье, питание и помещение для тренировок на так долго, как было нужно.

Я не знаю, почему WTA такая "застенчивая". Я надеюсь, что мы проведем телефонную конференцию с Советом директоров и сможем обсудить эту ситуацию", - сказала Цуренко.

Напомним, что украинка отказалась от игры с Ариной Сабаленка из беларуси.


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