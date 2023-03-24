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Костюк: Украинские теннисистки хотели провести встречу с боссами WTA, но не получили ответа

Спортсменка рассказала о бездействии руководства женской теннисной ассоциации.
Сегодня, 14:30
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинка Марта Костюк рассказал, что вместе со своими соотечественницами намеревалась встретиться с руководством WTA, однако их проигнорировали.

При этом теннисистка отказалась рассказывать представителям СМИ, что вместе с коллегами хотела обсудить на встрече.

"Да, мы хотели провести встречу с руководством WTA, но ее не получили. Ни ответа, ничего, просто тишина.

Когда мы проведем встречу, то сможем поговорить об этом. До того момента, я не думаю, что это хорошая идея - говорить о том, что мы хотим там обсуждать", - сказала Костюк.

Напомним, ранее президент организации Стив Саймон в личной беседе с Лесей Цуренко заявил, что если игроки из рф и беларуси поддерживают войну, то это лишь мнение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Марта Костюк

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