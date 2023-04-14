Стаховский: Хорошие русские - это мертвые русские, или те, что с оружием убивают россиян

С началом полномасштабного вторжения в Украину теннисист Сергей Стаховский вступил в ряды ТРО и сейчас защищает наше государство от российского агрессора.

"Я радикализировался. Это факт. Для меня россияне - враги. Притом и на территории Украины, и за рубежом, в Европе, где угодно - это враг, которого надо бить, и миру показывать, чтобы он видел, что россиянам нигде нет места".

Стаховский разочарован тем фактом, что россияне не проводят никаких митингов или чего-то подобного.

"Я человек, который большой промежуток своего времени прожил за границей и планировал вернуться в Украину. Но не получилось. Семья не успела переехать. Я общаюсь и знаю, что с начала войны не было ни одного протеста россиян, живущих за рубежом, перед своим посольством. Ни одного!

Говорят, что-то там в Лондоне вроде было... Да нифига. Там больше половины протестующих были украинцами. Централизованного протеста, который бы делали россияне или люди двойного гражданства, не было. Хотя им бояться нечего. Публичные фигуры не хотят идти на протест, потому что им может что-то прилететь, или их семьям. Но не выходят и люди, которых никто не знает. Почему? Потому что они все это поддерживают. Для них Украина - это часть России. И не только Украина. Они бы хотели и дальше уйти. Мы это знаем. Поэтому рассказывать, что где-то есть хорошие русские... Хорошие русские на территории Украины - это мертвые русские. Или те, кто с оружием в руках убивают русских".

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Теннисист понимает, что есть определенное количество "адекватных" людей, но оно просто мизерное.

"Есть определенное количество людей, которым стыдно, которые осуждают войну, которые бы хотели ее остановить. Но их процент настолько маленький, что если мы будем говорить, что они есть, огромное количество тех нейтрально положительно настроенных на убийство украинцев под эту границу также зайдут и будут говорить: "Мы тоже хорошие. Мы против этого". Нет. Они должны понести коллективную ответственность за то, что они сделали и что делают.

Я не могу россиянам за рубежом говорить: вы другие. Это ваше государство, вы его выбрали. Вы такие же. То, что вы не убиваете, не значит, что вы это не делаете морально. И вам нет места в цивилизованном мире, если вы поддерживаете эту войну", - приводит слова Стаховского Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось, что украинским спортсменам запретили участвовать, где выступают представители стран-агрессоров.