Джокович сможет выступить на US Open после смены политики США относительно вакцинации

Сербский теннисист вернется в Америку для участия в турнире.

Новак Джокович сможет сыграть на US Open в этом году после того, как США объявили об отмене мандата на вакцинацию международных путешественников, сообщает Sky Sports.

Напомним, что первая ракетка мира отказывается прививаться от коронавируса. По этой причине в 2022 году он не смог выступить на Australian Open и US Open.

Политика США насчет вакцинации изменится 12 мая, что позволит 22-кратному победителю турниров Большого шлема вернуться в Америку в августе.

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Ранее Австралия также сменила свою политику относительно вакцинации, что позволило Джоковичу выступить на турнире и завоевать победу.

Стоит отметить, что Новак Джокович трижды становился победителем US Open (2011, 2015, 2018).