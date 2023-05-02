iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джокович сможет выступить на US Open после смены политики США относительно вакцинации

Сербский теннисист вернется в Америку для участия в турнире.
Сегодня, 17:57
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

Новак Джокович сможет сыграть на US Open в этом году после того, как США объявили об отмене мандата на вакцинацию международных путешественников, сообщает Sky Sports.

Напомним, что первая ракетка мира отказывается прививаться от коронавируса. По этой причине в 2022 году он не смог выступить на Australian Open и US Open.

Политика США насчет вакцинации изменится 12 мая, что позволит 22-кратному победителю турниров Большого шлема вернуться в Америку в августе.

Читай также: Джокович снялся с турнира ATP из-за травмы - через месяц Ролан Гаррос

Ранее Австралия также сменила свою политику относительно вакцинации, что позволило Джоковичу выступить на турнире и завоевать победу.

Стоит отметить, что Новак Джокович трижды становился победителем US Open (2011, 2015, 2018).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: US Open Новак Джокович

Статьи по теме

Джокович снялся с турнира ATP из-за травмы - через месяц Ролан Гаррос Джокович снялся с турнира ATP из-за травмы - через месяц Ролан Гаррос
Джоковичу отказали во въезде в США, первая ракетка пропустит два турнира Джоковичу отказали во въезде в США, первая ракетка пропустит два турнира
Джокович побил рекорд по количеству недель в статусе первой ракетки мира Джокович побил рекорд по количеству недель в статусе первой ракетки мира
Джокович в десятый раз выиграл Australian Open Джокович в десятый раз выиграл Australian Open
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Жирона 0:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Севилья - Жирона 0:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Формула 120:12
Пилоты Формулы 1 назвали главную причину, по которой Гран-при Азербайджана получился скучным
Бокс20:08
"Тайсон не был жадным": Отец Фьюри обвинил Усика в нежелании драться с его сыном
Бокс19:41
"Не верьте ни единому слову": Отец Фьюри сделал заявление о потенциальном бое с Руисом
Европа19:34
"Это было фантастически": Анчелотти поддержал звезду НБА, который был недоволен вопросом о провальном сезоне
Европа19:02
Де Брюйне вернулся к индивидуальным тренировкам
Европа18:59
Гвардиола рассказал о тяжелой жизни тренеров и их работе
НБА18:37
Речь Карри, которая вдохновила игроков Уорриорз на победу над Сакраменто
Европа18:25
Модрич отказался стать одноклубником Роналду
Теннис17:57
Джокович сможет выступить на US Open после смены политики США относительно вакцинации
Украина17:48
Блохин награжден орденом Легенда украинского футбола
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK