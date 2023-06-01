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Костюк: Уверена, что и после окончания войны не буду жать руку россиянам и белорусам

Украинка готова придерживаться своей патриотической позиции и после того, как наша страна прогонит оккупантов.
Сегодня, 15:22
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк поставила точку в истории с Ариной Сабаленка и освистыванием за отказ жать руку белоруске.

По словам украинки, она уверена, что продолжит игнорировать спортсменов из стран-оккупантов после окончания войны.

"Я не ожидала этого, но не знала, что это даст такую большую огласку в мире. Проходят часы после матча и я вижу, как много новостей начинает появляться. Я не чувствовала, что так будет. Действительно, освистывали меня. Не все. Потому что меня весь матч на самом деле поддерживали больше, чем ее (Сабаленка - прим.).

Просто потом какие-то люди решили себе, что почему-то я должна изменить свою позицию, и война почему-то вдруг закончилась. Хотя я уверена, что после того, как закончится война, я буду продолжать это делать.

И когда я потом выходила с корта, меня тоже немного освистали. Я могу сказать, что процентов 30-40 освистывали, 60-70 - аплодировали.

Думаю, уже был бы край, если бы Сабаленка сказала, что я заслуживаю такого. Край человеческой бесчеловечности. Случалось много разных событий за последние 15 месяцев в нашем Туре, но такого события я совсем не ожидала, поэтому я думаю, что она также не ожидала. Это на самом деле было неприятно", - заявила Марта.

Напомним, ранее Костюк эмоционально раскритиковала Минспорта  за решение запретить украинцам участвовать в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Марта Костюк

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