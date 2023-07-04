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Маррей: Моя дочь не хочет обнимать меня из-за моего теннисного рейтинга

Накануне первого матча на Уимблдоне британец рассказал о забавном конфликте в его семье.
Сегодня, 11:43
Энди Маррей / Getty Images
Энди Маррей / Getty Images

Во вторник, 4 июля, в рамках первого раунда Уимблдона Энди Маррей встретится со своим соотечественником Райаном Пенистоном.

До матча двухкратный победитель травяного турнира рассказал о том, что его 7-летняя дочь София не в восторге от того, что ее отец занимает 40-е место в мировом рейтинге ATP.

"Моя старшая дочь теперь знает, чем я занимаюсь, но я не думаю, что она действительно видит в этом что-то хорошее", — цитирует Маррея talkSPORT.

Источник: Getty Images

"Если честно, я думаю, что она больше смущается. В пятницу мы забирали ее из школы. Но она никогда не признает меня у школьных ворот или вокруг других детей". 

"В тот вечер я спросил ее: "Почему ты не обняла меня сегодня в школе?", на что она ответила: "Потому что люди знают тебя — ты № 39 в теннисе или что-то в этом роде!". Она не считает это чем-то крутым, ее это более чем смущает".

К тому же, Маррей признался, что она называет его при своих школьных друзьях "Энди Маррей", а не "папа".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей мужской сетки Уимблдона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уимблдон Энди Маррей

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