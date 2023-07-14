Киченок: Надеюсь, мой триумф на Уимблдоне немного поможет украинцам

Людмила заявила, что пыталась подбодрить своих соотечественников, борющихся за свободу.

Украинка Людмила Киченок высказалсь о завоевании титула Уимблдона в смешанном разряде.

По словам Киченок, она надеется, что это хотя бы немного поможет ее соотечественникам.

"Я пыталась подбодрить людей в Украине своим выступлением. Я надеюсь, что это им немного поможет, потому что они борются за свою свободу", - заявила теннисистка.

Напомним, в финале Людмила вместе со своим партнером Мате Павичем победила китаянку Сюй Ифань и бельгийца Йорана Флигена.