"Доброе утро": Украинский теннисист, воющий в ВСУ, отреагировал на удар по Крымскому мосту

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на повреждение Крымского моста.

Наш спортсмен, который находится в рядах ВСУ, опубликовал пост в Twitter. Долгополов написал, что россия может закончить это все, покинув пределы Украины.

"Доброе утро понедельника, Керченский мост.

Напоминаем, россия может закончить это в любой момент, покинув нашу страну", - написал Долгополов.

Good Monday morning, Kerch bridge 👋

Reminder, russia can finish this any moment, by leaving our country https://t.co/cv3WQLa4hc — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) July 17, 2023

Ранее сообщалось, что украинский теннисист с фронта жестко обратился к защитникам российских спортсменов.