"Доброе утро": Украинский теннисист, воющий в ВСУ, отреагировал на удар по Крымскому мосту
Александр Долгополов прокомментировал утренние события понедельника.
Бывший украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на повреждение Крымского моста.
Наш спортсмен, который находится в рядах ВСУ, опубликовал пост в Twitter. Долгополов написал, что россия может закончить это все, покинув пределы Украины.
"Доброе утро понедельника, Керченский мост.
Напоминаем, россия может закончить это в любой момент, покинув нашу страну", - написал Долгополов.
Good Monday morning, Kerch bridge 👋— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) July 17, 2023
Reminder, russia can finish this any moment, by leaving our country https://t.co/cv3WQLa4hc
Ранее сообщалось, что украинский теннисист с фронта жестко обратился к защитникам российских спортсменов.