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Украинский теннисист с фронта жестко обратился к защитникам российских спортсменов

Александр Долгополов оставил обращение в социальных сетях прямо с фронта.
Сегодня, 11:38
Александр Долгополов / Getty Images
Александр Долгополов / Getty Images

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов обратился к тем, кто выступает в защиту российских спортсменов.

Украинец опубликовал пост в Twitter, в котором раскритиковал тех, кто поддерживает представителей из страны-агрессора.

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"Интересное наблюдение. 95% людей, которые защищают российских спортсменов или других россиян, приписывая им «невиновность» за молчание, не сделали ни одного твита о боли или сочувствии к террору в Украине или даже поддерживают Россию. Мы видим вас, маленькие варвары… Привет с фронта", - написал Долгополов.

Ранее сообщалось, что скандальная белорусская теннисистка отменила свою пресс-конференцию.


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