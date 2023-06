Украинский теннисист с фронта жестко обратился к защитникам российских спортсменов

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов обратился к тем, кто выступает в защиту российских спортсменов.

Украинец опубликовал пост в Twitter, в котором раскритиковал тех, кто поддерживает представителей из страны-агрессора.

Читай также: Свитолина: То, что российские солдаты делают в Украине - ужасно

"Интересное наблюдение. 95% людей, которые защищают российских спортсменов или других россиян, приписывая им «невиновность» за молчание, не сделали ни одного твита о боли или сочувствии к террору в Украине или даже поддерживают Россию. Мы видим вас, маленькие варвары… Привет с фронта", - написал Долгополов.

Fun observation. 95% of the people who are defending russian athletes or other russians crediting them “innocence” for silence, have 0 tweets of pain or empathy for the terror in Ukraine or even are supporting russia. We see you 👀 , little barbarians..

Hi from frontlines🫡🇺🇦 pic.twitter.com/R7j8h0n0HF