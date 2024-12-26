Ломаченко: Единицы празднуют Рождество по старинке? Нас не единицы - нас миллионы!

Украинский боксер Василий Ломаченко яростно раскритиковал интервью предстоятеля Православной церкви Украины Епифания.

Спортсмен опубликовал большой пост в Инстаграме, где раскритиковал многие тезисы, произнесенные на видео.

"Яркий пример того когда на белое говорят черное!

- Идеальная реформа которая не разделила общество?

Разделила и продолжает разделять!

- Единицы которые остались праздновать по старому календарю?

Нет, нас не единицы, нас миллионы!

- Я всегда заявлял и заявляю, мы хотим, чтобы этот процесс проходил мирно и спокойно без противостояния,потому что мы не имеем права открывать внутри Украины еще один религиозный фронт

Так вы его и открыли, и не мирно и спокойно, а силой и наглостью, когда избивали стариков и женщин,после чего захватывали Наши Храмы!

Очень интересно подметил ведущий

- Но иногда служители Московской Церкви физически препятствуют громадам вернуть себе своё

Служители Московской церкви в России, а у нас служители Украинской Церкви и физически не препятствуют ,а защищают свои храмы которые построили с людьми!Это все равно, что вы прийдете к людям в дом и скажите им, что они не так живут у себя дома,и вы силой отберёте у них дом!

- Высокая свобода вероисповедания?

Нет, идут сильнейшие преследования людей, которые не хотят переходить в ПЦУ, искренне верующие христиане видят, что происходит,и понимают где настоящая Апостольская Церковь!

-Несколько людей против перехода,а большинство за?

Совсем наоборот, большинство людей против перехода в церковь которая проповедуют насилие и ненависть!

-Иногда происходят эти неприятные инциденты?

Не иногда, а в большинстве случаях, если не во всех!

Мир Всем", - написал Ломаченко.

Ранее также Александр Усик рассказал, с кем дружит из британских боксеров.

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