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База Днепра-1 пострадала от российского обстрела

Инфраструктура во второй раз подверглась разрушениям.
Сегодня, 13:40
База Днепра
База Днепра

Футбольная тренировочная база Днепра была повреждена в результате обстрела российскими войсками.

На базе тренировались Днепр и Днепр-1, оданко сейчас команды не выступают на профессиональном уровне.

Отметим, что база уже второй раз была обстреляна Россией. В апреле она пострадала от атаки шахедов.

Ранее сообщалось, что на войне с россией погиб украинский арбитр.

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