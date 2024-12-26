База Днепра-1 пострадала от российского обстрела

Инфраструктура во второй раз подверглась разрушениям.

Футбольная тренировочная база Днепра была повреждена в результате обстрела российскими войсками.

На базе тренировались Днепр и Днепр-1, оданко сейчас команды не выступают на профессиональном уровне.

Отметим, что база уже второй раз была обстреляна Россией. В апреле она пострадала от атаки шахедов.

Ранее сообщалось, что на войне с россией погиб украинский арбитр.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!