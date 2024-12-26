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Гвардиола: Уже даже футболисты задавались вопросом о трансферах

В Сити ждут открытия трансферного окна.
Сегодня, 14:09
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола признался, что все в клубе ожидают открытия трансферного окна.

Напомним, что у клуба сейчас некоторые проблемы, после 17-ти туров команда Гвардиолы идет лишь на седьмом месте.

Тренер признался, что уже даже футболисты ждут, когда откроется окно, чтобы клуб попробовал решить часть проблем за счет новых трансферов.

"Если мы можем это сделать, то нам нужно подписать футболистов в январе... Безусловно! У нас есть проблемы в обороне, в середине поля.

Мне кажется, даже сами футболисты в команде задавались вопросом о трансферах: "Подпишем ли мы несколько игроков? Пожалуйста!" – приводит слова Гвардиолы Фабрицио Романо.

Ранее также сообщалось, что лидер Манчестер Сити заинтересовал турецкий гранд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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