Свитолина: То, что российские солдаты делают в Украине - ужасно

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, почему не жмет руку россиянкам и белорускам после завершения матчей против них.

По словам Свитолиной, это касается ее позиции в войне Украины против государства-террориста.

"Все началось с представителей украинского правительства, у которых были встречи с представителями российского правительства. Они были против рукопожатий, потому что они, очевидно, не разделяют их ценности, и то, что россияне делают с нашей страной.

Вот из чего это следует. Мы - украинцы, мы все объединяемся ради одной цели, ради победы в этой войне, и мы делаем все, что касается этой темы.

Я украинка. Я за свою страну. Я делаю все возможное, чтобы поддержать, подбодрить мужчин и женщин, которые сейчас на передовой, которые воюют за нашу землю, за нашу страну.

Поэтому можете представить себе парня или девушку, которые сейчас на передовой. Они смотрят на меня, а я буду делать вид, будто ничего не происходит? Я представляю свою страну. У меня есть голос. Я за Украину. Я имею свою позицию относительно этой войны. То, что российское правительство или российские солдаты делают на нашей земле - ужасно

Для нас это только позиция по этому поводу, и она касается многих сфер. Это касается спорта, наших действий, различных сфер. Мы все едины, мы украинцы. И это наша позиция", - заявила спортсменка.

Напомним, что Свитолина обыграла в третьем раунде Ролан Гаррос россиянку Анну Блинкову. В 1/8 финала ей предстоит сыграть с еще одной представительницей россии Дарьей Касаткиной.