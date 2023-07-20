Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей

В понедельник, 28 августа, стартует основной этап теннисного турнира – Открытый чемпионат США. На кортах сойдутся множество спортсменов из разных стран мира.

Среди них также будут и украинские представители тенниса: пять теннисисток, которые попали в основную сетку. Другие же будут пробовать пройти через квалификацию.

Читай также: Украинцы на Уимблдоне: Свитолина уступила в полуфинале, Киченок завоевала трофей в смешанном разряде

В основе мейджора сыграют Элина Свитолина (№27 WTA), Ангелина Калинина (№28 WTA), Марта Костюк (№35 WTA), Леся Цуренко (№46 WTA) и Екатерина Байндль (№100 WTA).

Отметим, что Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!