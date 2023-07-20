iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей

ISPORT представляет участников турнира от Украины.
Сегодня, 11:10
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В понедельник, 28 августа, стартует основной этап теннисного турнира – Открытый чемпионат США. На кортах сойдутся множество спортсменов из разных стран мира.

Среди них также будут и украинские представители тенниса: пять теннисисток, которые попали в основную сетку. Другие же будут пробовать пройти через квалификацию. 

Читай также: Украинцы на Уимблдоне: Свитолина уступила в полуфинале, Киченок завоевала трофей в смешанном разряде

В основе мейджора сыграют Элина Свитолина (№27 WTA), Ангелина Калинина (№28 WTA), Марта Костюк (№35 WTA), Леся Цуренко (№46 WTA) и Екатерина Байндль (№100 WTA).

Отметим, что Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Президент Полесья: Мечта Усика - сыграть в большой футбол, она сбудется Президент Полесья: Мечта Усика - сыграть в большой футбол, она сбудется
Новая Зеландия обыграла Норвегию: обзор матчей чемпионата мира среди женщин Новая Зеландия обыграла Норвегию: обзор матчей чемпионата мира среди женщин
Яннис, несмотря на травму, попал в расширенную заявку Греции на ЧМ-2023 Яннис, несмотря на травму, попал в расширенную заявку Греции на ЧМ-2023
Месси будет капитаном Интер Майами Месси будет капитаном Интер Майами
Помочь журналистам

Видео

Аякс - Шахтер 3:0 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Аякс - Шахтер 3:0 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
просмотров

Последние новости

Украина13:38
Президент Полесья: Мечта Усика - сыграть в большой футбол, она сбудется
Другие страны13:15
Новая Зеландия обыграла Норвегию: обзор матчей чемпионата мира среди женщин
Сборные13:13
Яннис, несмотря на травму, попал в расширенную заявку Греции на ЧМ-2023
Другие страны12:50
Месси будет капитаном Интер Майами
Украина12:37
Срна прибыл в Милан для переговоров с Интером по Трубину
Киберспорт12:25
BLAST Premier Fall Groups 2023: NaVi сыграет в финале группы с Heroic
Формула 112:17
"Если сойдутся звезды": Хэмилтон не против вновь стать напарником Алонсо
Другие страны12:02
Чемпионат мира-2023 (женщины): Новая Зеландия сенсационно стартовала с победы
Европа11:50
Милан приостановил переговоры по двум игрокам ради оформления трансфера третьего
Бокс11:50
Бывший чемпион мира: Бой Усика и Дюбуа более увлекателен, чем поединок Фьюри – Нганну
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK