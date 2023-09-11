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Джокович - победитель US Open-2023

Сербский теннисист уничтожил в решающей игре турнира представителя страны-агрессора.
Сегодня, 07:40
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

В ночь с воскресенья на понедельник состоялся финал турнира по теннису US Open-2023, в котором встречались Новак Джокович и Данил Медведев.

Матч длился всего три сета, но соперники провели на корте более трех часов. Сербский спортсмен находился в феноменальной форме, показывая оппоненту из болотной федерации свое не только физическое, но и ментальное преимущество.

Во втором сете была довольно равная игра, однако Новак смог переиграть Медведева, чего россиян не выдержал и практически безвольно слил решающий отрезок матча, отдав победу ветерану.

Таким образом, 36-летний серб выиграл не только 24-й турнир Большого шлема, но и три миллиона долларов.

US Open. Мужчины

Финал

Даниил Медведев (россия, 3) - Новак Джокович (Сербия, 2) - 3:6, 6:7 (5:7), 3:6

Ранее сообщалось, что Гауфф - победительница женской сетки US Open-2023.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: US Open Новак Джокович

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